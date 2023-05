Roma-Inter, fuori gli ex! Inzaghi cambia ancora: la formazione – Sky

Poco più di due ore a Roma-Inter e la formazione di Inzaghi vedrà di nuovo cambi rispetto a mercoledì a Verona. Con una particolarità: nell’undici dato da Sky Sport niente spazio per gli ex.

EX FUORI – Nelle ultime due stagioni l’Inter ha preso dalla Roma prima Edin Dzeko e poi Henrikh Mkhitaryan. Entrambi sono stati protagonisti a Verona mercoledì, col primo che ha ritrovato un gol che gli mancava dal 18 gennaio, ma all’Olimpico andranno in panchina. Questa la sensazione di Sky Sport, con Simone Inzaghi che punta di nuovo sulle rotazioni (a differenza del Milan). Ma guai a chiamarlo turnover: ormai è una scelta ben precisa per tenere tutta la squadra sul pezzo in modo da non snobbare nessuno dei fondamentali impegni del finale di stagione.

LE SCELTE – Roma-Inter vedrà sei novità rispetto alla squadra che ha vinto 0-6 sul Verona, ossia metà dei giocatori di movimento più il portiere. Fra i pali scontato il rientro di André Onana al posto di Samir Handanovic, con l’estremo difensore del Camerun “promosso” dopo l’andata. In difesa torna Matteo Darmian ed è braccetto destro obbligato, viste le assenze di Danilo D’Ambrosio e (ovviamente) Milan Skriniar. Completano la difesa Francesco Acerbi, favorito su Stefan de Vrij, e il rientrante Alessandro Bastoni. Sulle fasce la presenza di Darmian in difesa obbliga a mettere Denzel Dumfries e Federico Dimarco, con Raoul Bellanova unica alternativa. In mezzo al campo, lasciando fuori Mkhitaryan, c’è di nuovo Nicolò Barella assieme a Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Sarà il croato a fare il vertice basso davanti alla difesa. Davanti tocca alla coppia “del weekend”: Joaquin Correa e Romelu Lukaku, panchina per Dzeko e Lautaro Martinez. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Roma-Inter, secondo Sky Sport: Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa