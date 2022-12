FOTO − Primo dicembre, Inter al lavoro e Asllani indica la via per… Natale

L’Inter è ritornata a lavorare ad Appiano Gentile, lunedì i ragazzi di Simone Inzaghi partiranno per il mini ritiro di Malta. Intanto, oggi primo dicembre, il Natale si avvicina. Asllani indica la strada

LA VIA − Il tempo delle vacanze è finito (vedi articolo). Oggi raduno ad Appiano Gentile dei giocatori non partecipanti al Mondiale e da lunedì 4 si volerà a Malta per il mini ritiro. Il primo dicembre significa anche 24 giorni a Natale. L’Inter, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto ‘ricordare’ la via con Kristjan Asllani. Di seguito il post con protagonista il baby gioiello albanese.

Quanto al Mondiale, buone notizie per Dumfries, de Vrij e Lautaro Martinez. Tutti e tre agli ottavi di finale. Oggi il verdetto decisivo tra Lukaku e Brozovic (vedi articolo).