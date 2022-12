VIDEO – Chawinga torna, entra e segna! Il gol dell’attaccante dell’Inter Women

Tabitha Chawinga ancora in gol, entra dalla panchina contro il Parma e realizza subito il gol del 2-2 finale. Riviviamo insieme le emozioni del gol.

ANCORA IN GOL – Termina in pareggio la sfida tra Inter-Parma Women nel 2-2 finale, ma questo grazie al settimo gol di Tabitha Chawinga, ancora in gol con la maglia nerazzurra. L’attaccante malawiana ancora una volta decisiva, riviviamo ancora l’emozione del gol.

Fonte: Twitter [Inter Women]