Inter, vacanze finite! Inzaghi senza i sei Nazionali studia un piano per gennaio – CdS

Tra ventiquattro ore fine delle vacanze in casa Inter. Ci si ritrova tutti ad Appiano Gentile senza i sei Nazionali. Secondo quanto sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, mister Simone Inzaghi avrà più tempo per studiare un piano per preciso per gennaio e valutare le alternative considerato i tre impegni da sostenere.

IL PIANO – L’Inter domani mattina si ritroverà ad Appiano Gentile a ranghi inevitabilmente ridotti. Vacanze (finalmente?) terminate. Simone Inzaghi fa la conta dei giocatori a disposizione e studia un piano ben preciso per gennaio, che potrebbe predisporre rotazioni più accentuato rispetto la scorsa stagione. L’anno scorso, per esempio, la scelta di utilizzare più o meno lo stesso blocco ha creato qualche scompenso. Quest’anno ci sarà subito da affrontare il Napoli e anche una finale di Supercoppa italiana. Si ripartirà senza i sei nazionali nel centro sportivo interista, domani pomeriggio. E con la Coppa Italia alle porte, quattro giocatori – fin qui poco utilizzati -, cercano più spazio: Raoul Bellanova, Roberto Gagliardini, Danilo D’Ambrosio e Kristjan Asllani.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona