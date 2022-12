Juventus, intercettazioni shock: «Situazione brutta come Calciopoli!»

Sempre più clamorose le intercettazioni uscite fuori dall’inchiesta Prisma, che inchiodano sempre di più la Juventus. Molte di queste, sono relative alle famose plusvalenze fittizie. Di seguito alcune di queste intercettazioni riportate da Sportmediaset.

CLAMOROSO – La Juventus adesso trema veramente davanti alle intercettazioni relative alle plusvalenze fittizie e gonfiate. Su tutte spiccano le parole del CFO bianconero, Stefano Cerrato: «Tanto la Consob la supercazzoliamo», facendo riferimento allo scambio Aké-Tongya con il Marsiglia, nel gennaio 2021, con i due giovani valutati circa 8 milioni di euro. Ma non finisce qui, altre dichiarazioni shock: sono del 22 luglio 2021 le intercettazioni di una cena tra Federico Cherubini e Sefano Bertola, ex direttore finanziario del club bianconero: «In quindici anni ricordo solo una situazione così brutta, Calciopoli. Lì ci davano addosso tutti, qui ce la siamo creata noi».

Fonte: Sportmediaset