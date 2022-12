Inter ai Mondiali: Brozovic sfida Lukaku per cercare gli ottavi! Dal 1′?

Due giocatori dell’Inter contro ai Mondiali, in un vero e proprio scontro diretto. La Croazia di Brozovic sfida il Belgio di Lukaku, con il centravanti che per la prima volta in Qatar potrebbe giocare dal 1′ (ma è più probabile che parta dalla panchina).

INTER AI MONDIALI – I GIOCATORI IMPEGNATI GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022

MARCELO BROZOVIC, ROMELU LUKAKU – Croazia-Belgio (3ª giornata Gruppo F) ore 16 ad Al Rayyan

Qui il programma delle partite che vedranno impegnati giocatori dell’Inter nella fase a gironi dei Mondiali.