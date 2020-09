FOTO – Lukaku in versione “Diavoli Rossi”: pronto a lottare con il Belgio!

Condividi questo articolo

Lukaku Belgio

Lukaku torna in campo con il Belgio. L’attaccante dell’Inter con i “Diavoli Rossi” si prepara a sfidare Danimarca e Islanda in Nations League. Ecco come il centravanti battezza sui social il ritorno in Nazionale

RITORNO – Romelu Lukaku si prepara a indossare la maglia del Belgio per sfidare Danimarca e Islanda in Nations League, in programma rispettivamente il 5 e 8 settembre. L’attaccante dell’Inter su Facebook battezza il ritorno in Nazionale con uno scatto, rigorosamente in mascherina.