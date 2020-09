Sabatini: “Inter? Pentito di non aver dato il massimo! Ranocchia-Bologna…”

Andrea Ranocchia Inter-Cagliari

Sabatini – intervenuto ai microfoni di “Calciomercato.com” direttamente da Rimini, dove oggi si inaugura ufficialmente l’apertura del Calciomercato – torna sulla sua avventura all’Inter. Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna smentisce l’interesse per Ranocchia

PENTIMENTO – Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del Bologna, smentisce l’interesse per Andrea Ranocchia: «Ranocchia? No, non è investimento da Bologna». Sabatini torna sulla sua breve avventura all’Inter, rammaricandosi di non aver dato il massimo: «Sono pentito di come sia andata all’Inter, non sono riuscito a dare il massimo».

Fonte: calciomercato.com – Nicola Balice