FOTO – Lukaku “dimentica” Inter-Atalanta: “Si parte per la prossima sfida”

Inter-Atalanta è già il passato per Romelu Lukaku che non riserva alcun commento sulla partita pareggiata ieri sera pensando alla prossima

POST – Romelu Lukaku, da vero leader quale è, dimostra di voler mettersi subito alle spalle Inter-Atalanta, gara pareggiata nella serata di ieri per 1-1. La testa dell’attaccante dell’Inter è immediatamente al match, in programma tra appena due giorni, Inter-Cagliari, una sfida “dentro o fuori”. Il match infatti si svolgerà in gara unica ed è valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A seguire il messaggio pubblicato dal centravanti belga sul proprio profilo Instagram assieme a tre foto dell’incontro di ieri sera: “Si parte alla prossima sfida“, linkando anche l’account dell’Inter.