FOTO – Inter a Napoli, cartoline dalla città campana

L’Inter ieri è volata alla volta di Napoli per il match di oggi alle 18. La sfida contro i partenopei è cruciale per la stagione e per una buona fetta di scudetto, i nerazzurri ci arrivano carichi dopo la vittoria in Coppa Italia. Intanto però arrivano delle cartoline dalla Campania.

CARTOLINE – L’Inter ieri intorno alle 18 ha lasciato Milano raggiungendo Napoli. Oggi alle 18 i nerazzurri sfidano la squadra di Spalletti in uno scontro diretto d’alta quota. I nerazzurri sono primi in classifica infatti mentre il Napoli insegue a -1. Arrivati ieri sera a Napoli i ragazzi di Inzaghi hanno soggiornato in albergo e oggi, sui social network dell’Inter, sono arrivati varie foto del capoluogo campano.

Cartoline da Napoli la didascalia usata dall’Inter per descrivere i vari scatti fatti della città di Napoli e della sua super location.