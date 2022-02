Inter, conti in utile nel primo trimestre della stagione 2021/22

Ricavi in aumento spinti dalle plusvalenze e conti in utile per l’Inter nel primo trimestre della stagione 2021/22: le cifre.

RICAVI – I ricavi sono crescita spinti dalle plusvalenze e i conti in utile per l’Inter nel primo trimestre della stagione 2021/22, stando ai documenti visionati da CalcioeFinanza.it.

PLUSVALENZE – I ricavi sono stati 171,9 milioni di euro, 100 milioni di questi però sono derivati dalle plusvalenze. I ricavi da matchday sono stati 6,2 milioni (di questi 5,3 milioni derivati dalla biglietteria), con 47,8 milioni dai diritti televisivi (13,4 milioni dalla Serie A e 31,6 milioni dalla Uefa per la Champions League) e 16,2 milioni di ricavi commerciali (di questi 5,2 milioni dallo sponsor di maglia e 3,1 da Nike).

LUKAKU E HAKIMI – Per quel che concerne le plusvalenze, la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea, il cui valore netto della cessione è stata pari a 108,7 milioni, ha fatto registrare 66,8 milioni di plusvalenza. Invece quella di Achraf Hakimi al PSG ha fatto registrare un valore netto della cessione di 68 milioni ed ha portato 33,5 milioni di euro di plusvalenza.

COSTI – I costi sono stati 129,3 milioni di euro. Di questi 48,7 milioni relativi ai costi del personale dei tesserati (37 milioni per i giocatori e 3,2 milioni per gli allenatori) e 26,9 milioni relativi agli ammortamenti dei giocatori.

ERIKSEN – Inoltre ci sono anche 15,3 milioni relativi alla svalutazione del valore del cartellino di Christian Eriksen, che ha risolto il suo contratto con la società meneghina.

RISULTATO – Il risultato netto è stato quindi positivo per 21,6 milioni, contro il -3 milioni dei dati relativi al primo trimestre della scorsa stagione, conclusa poi con un risultato netto negativo di 245 milioni di euro.

Fonte: CalcioeFinanza.it