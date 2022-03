FOTO – Gosens torna a giocare e lo celebra sui social

L’Inter ieri non ha vinto contro il Milan ma è riuscita a ritrovare due giocatori importanti: Robin Gosens e Joaquin Correa. Il tedesco, alla prima convocazione con i nerazzurri, ha subito assaggiato il campo e lo ha celebrato sui social.

BACK – L’Inter non è uscita dalla piccola crisi ma avrà modo di farlo venerdì contro la Salernitana. I nerazzurri hanno una grande chance per ripartire e Inzaghi ora ha due armi in più: Gosens e Correa. Il tedesco è tornato e vuole prendersi l’Inter.

Due foto postate da Gosens, la prima con una didascalia: Back at it, a celebrare il ritorno al calcio giocato e la seconda quando entra in campo dando il cinque a Perisic. I due devono essere la chiave per il rilancio dell’Inter.