Correa, vista la crisi attaccanti già in campo con la Salernitana?

L’Inter ha un problema negli attaccanti con i nerazzurri che non segnano da 4 partite e mezzo (47′ di Napoli-Inter). La squadra ieri hanno ritrovato il Tucu Correa. Possibile che il giocatore venerdì torni subito titolare contro la Salernitana?

MOMENTO – L’Inter, in un momento di crisi, ha ritrovato il Tucu Correa. L’argentino ha saltato tutto il mese di febbraio per l’infortunio accusato contro l’Empoli. L’argentino potrebbe essere una carta importante per le prossime partite e la seconda parte di stagione. Il Tucu vuole impressionare, si deve riprendere l’Inter e ieri contro il Milan è entrato un po’ a sorpresa. Contro la Salernitana si può pensare subito a una sua titolarità? Difficile, a meno che Inzaghi non riceva rassicurazioni dallo staff medico che escludano possibili ricadute. Insomma, se le condizioni ci fossero, è possibile ipotizzare una sua titolarità. Anche perché in attacco, fanno fatica tutti.