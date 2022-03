Biasin: «Barella, non me la prendo con chi si fa mazzo da anni, semmai…»

Fabrizio Biasin ha parlato del momento di Nicolò Barella, apparso un po’ appannato nelle ultime partite giocate con la maglia dell’Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sul centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella. “Personalmente non mi incazzerò mai con Barella che si fa il mazzo senza sosta e ad altissimo livello da due anni e ora ha il serbatoio vuoto, semmai me la prendo con chi entra 20 minuti e gioca come se fosse a Copacabana“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin