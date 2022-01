FOTO – Eto’o incontra un futuro giocatore Inter: «Leoni pronti all’azione»

Samuel Eto’o, presidente della Federazione calcistica del Camerun ed eroe dell’Inter del Triplete, incontra un futuro giocatore nerazzurro.

FOTO – Samuel Eto’o, presidente della Federazione calcistica del Camerun ed eroe dell’Inter del Triplete, in foto con un futuro calciatore della squadra nerazzurra. Si tratta di Andre Onana, portiere in scadenza di contratto con l’Ajax che ha già eseguito le visite mediche con il club meneghino (vedi articolo). I due in campo per la sessione di allenamento all’Olembe Stadium. Il messaggio postato dall’ex attaccante camerunense sul proprio profilo Instagram. “Alla sessione di allenamento di ieri in Olembe Stadium, una cosa era chiara: i leoni indomabili sono pronti per l’azione 🦁🇨🇲 due giorni rimasti fino alla #AFCON2021 🏆 #AFCON #AFRICACUPRATIONS #Cameroon“.

Fonte: Instagram Samuel Eto’o