Alvarez, agente in Italia per incontri: nessuno con l’Inter? Il club più caldo

Fernando Hidalgo, agente di Julian Alvarez, attaccante del River Plate accostato anche all’Inter, sarebbe in arrivo in Italia per alcuni incontri.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni, presente negli studi di Sky Sport 24, è in arrivo in Italia Fernando Hidalgo, agente di Julian Alvarez. Il procuratore dell’attaccante argentino del River Plate dovrebbe avere alcuni incontri. La Fiorentina sarebbe il club più caldo sul giocatore. Non risulterebbero altri appuntamenti fissati. Da vedere se il Milan fisserà un incontro. Non risulterebbe invece un incontro con l’Inter.

Fonte: Sky Sport – Alessandro Sugoni