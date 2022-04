FOTO – De Vrij corre per una maglia dal 1′ in Inter-Verona: «Di nuovo in pista»

De Vrij (dopo aver vinto la causa con un’agenzia) è pronto a tornare e lo dimostra la grinta in allenamento. Il difensore olandese sabato probabilmente tornerà a giocare da titolare e intanto manda un messaggio ai tifosi attraverso i social.

DI RITORNO – Stefan de Vrij è pronto a tornare a giocare da titolare per l’Inter. Il difensore olandese aveva recuperato già per la partita contro la Juventus, ma Simone Inzaghi e il suo staff hanno preferito non rischiarlo. Sabato alle 18 contro il Verona con molta probabilità tornerà a giocare da titolare e intanto dal suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae nel corso dell’allenamento odierno con un messaggio particolare: «Di nuovo in pista, forza Inter!».

Di seguito il post social pubblicato da Stefan de Vrij.