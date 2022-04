Lukaku, altro messaggio all’Inter? Ancora panchina in Chelsea-Real Madrid

Lukaku come anticipato prima, osserverà dalla panchina la sfida probabilmente più importante della stagione, cioè Chelsea-Real Madrid, quarto di finale di UEFA Champions League che sa tanto di finale anticipata. L’ex Inter è già protagonista della prossima sessione di mercato (vedi articolo).

ANCORA PANCHINA – Romelu Lukaku, altra esclusione di lusso! Thomas Tuchel in vista dell’importantissimo quarto di finale di UEFA Champions League in programma oggi alle 21:00 contro il Real Madrid, ha scelto di puntare ancora una volta sul tedesco Kai Havertz, che guiderà il centro dell’attacco del Chelsea. Niente da fare per l’attaccante ex Inter che per l’ennesima volta in questa stagione osserverà dalla panchina la sua squadra (almeno dai primi minuti). Lukaku sempre più al centro di diverse voci di mercato, una su tutte quella di un clamoroso ritorno all’Inter (vedi QUI).