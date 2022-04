Milito: «Mi emoziona lo Stamford Bridge! Chelsea-Inter tra le migliori gare»

Diego Milito, ospite su Prime Video in occasione di Chelsea-Real Madrid – andata dei quarti di finale di Champions League – ha espresso tutta la sua emozione sul suo ritorno allo Stamford Bridge. El Principe ricorda Chelsea-Inter del 2010, ritorno degli ottavi di finale, con gol decisivo di Samuel Eto’o

EMOZIONE − Milito ricorda la serata tra Chelsea e Inter del 2010: «Trovo grande emozione essere qui allo Stamford Bridge. Perché era da 12 anni che non venivo in questo stadio. E’ una grandissima emozione perché qui con l’Inter abbiamo iniziato una grande cavalcata passando gli ottavi di finale e accedendo ai quarti di Champions League. Per noi era continuare a perseguire questo sogno di vincere la Champions League. Per fortuna abbiamo fatto una delle più belle partite di quella stagione».