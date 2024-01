FOTO – Bastoni, dedica d’amore all’Inter: «Amala sempre e per sempre!»

L’Inter conquista la vittoria e Alessandro Bastoni festeggia sui social con una dedica tutta rivolta al mondo nerazzurro. Le parole del difensore dopo la vittoria contro la Fiorentina.

AMALA – In campo con la maglia da titolare per 60′ minuti, contro la Fiorentina Alessandro Bastoni dà il solito importante contributo alla sua Inter. La vittoria all’Artemio Franchi di Firenze non è tra le più semplici ma arriva comunque per la squadra di Simone Inzaghi, che si porta di nuovo in vetta alla classifica. Al termine del ventiduesimo match di Serie A la festa per i tre punti conquistati si sposta dal campo ai social. Tra i tanti nerazzurri che lasciano un messaggio all’Inter e ai tifosi c’è anche Bastoni, che sul proprio profilo Instagram scrive: «Amala sempre e per sempre. Grazie ai tifosi per il solito sostegno».

Quella del difensore italiano è una vera e propria dedica d’amore al mondo nerazzurro.