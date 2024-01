Serena: «Ecco la differenza tra Inter e Juventus! Le dichiarazioni…»

Serena si prepara per il Derby d’Italia che può valere mezzo Scudetto. L’ex attaccante di Inter e Juventus, intervenuto in collegamento con “Speciale Serie A” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, ricorda la sua esperienza bianconerazzurra e parla del presente delle due squadre

SCUDETTO IN PALIO – Ad Aldo Serena non serve spiegare l’importanza della prossima partita: «Ho vinto lo Scudetto sia con l’Inter sia con la Juventus. E ho fatto gol a San Siro con entrambe le maglie. Sono ricordi bellissimi, perché far gol in uno stadio come San Siro è una cosa magica. Quelle tra Inter e Juventus sono sempre partite combattute, già ai miei tempi. A volte non belle ma dal punto di vista agonistico molto interessanti. Sarà un Derby d’Italia combattuto perché tra le due c’è in palio lo Scudetto. Magari non bello tecnicamente ma combattuto sì…». Nessun pronostico per Serena ma una convinzione: «Secondo un calcolo matematico, se l’Inter dovesse vincere contro la Juventus metterebbe un’ipoteca abbastanza pesante sul campionato. Però la Champions League porta tanta tensione e porta via energie preziose. Abbiamo visto l’Inter come ha giocato in Arabia Saudita: benissimo contro la Lazio e non proprio brillantemente contro il Napoli tre giorni dopo. La Juventus secondo me terrà benissimo fino a fine stagione anche in caso di sconfitta a San Siro».

Il doppio ex Serena “gioca” Inter-Juventus

CENTROCAMPO DIVERSO – Serena avvisa l’Inter sui potenziali rischi contro la Juventus: «Storicamente i bianconeri non mollano, anche se ci sono dichiarazioni pubbliche di un certo tipo. Ci credono sempre e lo faranno sempre finchè la matematica non dirà il contario. Mi aspetto una Juventus che arriverà a San Siro con grandi intenzioni. Nonostante le assenze, l’Inter ha vinto a Firenze sopperendo a queste mancanze con sostituti di buon livello. La Juventus non mollerà in ogni caso e cercherà di giocare come sa fare, chiudendo tutti gli spazi ai nerazzurri e sfruttando le qualità di Kenan Yildiz in attacco. La qualità degli attaccanti e dei difensori è simile, la differenza la fa il centrocampo. La Juventus ha incursori e interditori, giocatori fisici a cui manca la qualità di fondo che hanno i centrocampisti dell’Inter. Lo sviluppo del gioco dell’Inter è più veloce e immediato, quello della Juventus più articolato». Questa la principale differenza secondo Serena.

ATTACCANTI ALLO SPECCHIO – Infine, in quanto ex attaccante, Serena commenta i due rispettivi bomber: «Lautaro Martienz con la fascia di capitano ha assunto un’autorevolezza incredibile nelle giocate ed è sempre più tranquillo. Dusan Vlahovic è in ottime condizioni ora ma deve trovare un equilibrio psico-fisico per avere continuità. L’Inter adesso ha un condottiero, che dà l’esempio con le parole ma anche con i fatti: Lautaro Martinez è maturo! Vlahovic deve ancora crescere da questo punto di vista. Tra le due, perderebbe di più l’Inter in caso di sostituzione del suo attaccante…». Così il doppio ex Serena all’inizio della settimana che porterà a Inter-Juventus in Serie A domenica.