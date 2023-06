Dzeko rompe il silenzio: «Triste, ma orgoglioso del viaggio. Forza Inter!»

Dzeko dopo la finale di UEFA Champions League persa, ma giocando alla pari del Manchester City, ha parlato attraverso un post pubblicato sui social. L’attaccante bosniaco, attualmente al centro di tante notizie di mercato con il possibile addio all’Inter, ha ringraziato squadra e tifosi per il percorso fatto fino al 10 giugno.

IL MESSAGGIO – Edin Dzeko si unisce in coro ai ringraziamenti dei suoi compagni di squadra dopo la grande finale disputata a Istanbul contro il Manchester City: «È davvero difficile esprimere a parole e mettere per scritto tutte le emozioni provate la notte di Istanbul. Sono davvero orgoglioso del viaggio e della strada percorsa insieme dal giorno uno di questa Champions League. Tutta la squadra ha sempre creduto di poter fare qualcosa di grande e lo abbiamo realmente fatto. Abbiamo dato tutto in ogni gara, cercando di realizzare in campo il nostro e il vostro sogno. Ma purtroppo all’ultimo gradino non siamo riusciti a concluderlo al meglio. Mi dispiace davvero tanto per questo, e sono triste per il club e i miei compagni, ma soprattutto per i nostri incredibili tifosi che ci hanno supportato per tutta la stagione fino alla finale, dove sono stati straordinari: grazie! Noi ce l’abbiamo messa tutta, ma stavolta non è bastato. Forza Inter!». Di seguito il post pubblicato su Instagram.