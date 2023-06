VIDEO – Inter, l’ultimo Goal of the Month è una prodezza!

Si chiude la serie di assegnazioni per il Goal of the Month, col mese di maggio visto che a giugno ne è stato realizzato solo uno (da Brozovic al Torino). Per maggio l’Inter premia una prodezza: ecco il video.

IL MIGLIORE – Il Goal of the Month per il mese di maggio è di Romelu Lukaku. Si tratta del gol che ha aperto le marcature al 41′ della partita col Sassuolo del 13 maggio, finita 4-2. Lì, il numero 90 dell’Inter ha preso posizione su Ruan Tressoldi e scaricato un gran sinistro all’incrocio imparabile per Andrea Consigli.

.@LeoVegas_News GOAL OF THE MONTH

Il vincitore di maggio è 🥁🥁🥁… Romelu Lukaku 😍🎯#ForzaInter — Inter (@Inter) June 13, 2023

Questo il video dove è possibile riammirare la prodezza scelta dalla società.