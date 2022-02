Dzeko dopo Napoli-Inter: «Punto pesante, ora testa alla Champions League!»

Dzeko protagonista di Napoli-Inter con il gol che ha regalato il pareggio ai nerazzurri (vedi articolo). Sui propri social, il bomber guarda già alla sfida con il Liverpool.

PARI – Dopo un brutto primo tempo chiuso sotto di una rete per il rigore trasformato da Lorenzo Insigne, l’Inter ha trovato il gol dell’1-1 contro il Napoli grazie a un destro di Edin Dzeko. I nerazzurri hanno evitato così il sorpasso in classifica della squadra di Luciano Spalletti e ora puntano all’impegno in Champions League contro il Liverpool. Attraverso i propri social, il bomber bosniaco esulta per la sua rete e fissa il prossimo obiettivo: “Punto pesante. Ora testa alla Champions. Felice per il 10° gol in campionato: andiamo avanti!”. Ad accompagnare il commento la foto della sua esultanza dopo il pareggio. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Edin Dzeko