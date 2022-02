D’Ambrosio loda lo spirito dell’Inter: «Continuiamo a lottare, sempre!»

D’Ambrosio ha giocato gli ultimi minuti nel pareggio tra Napoli e Inter, big match di Serie A (vedi articolo). Sui social, il difensore italiano esalta lo spirito dell’Inter.

BATTAGLIERA – Danilo D’Ambrosio è stato gettato nella mischia da Simone Inzaghi negli ultimi minuti di Napoli-Inter per provare a spezzare l’equilibrio in campo, ma il match è terminato sul punteggio di 1-1. Dopo un primo tempo in difficoltà, i nerazzurri hanno mostrato grande carattere nella ripresa rimettendo in piedi il punteggio e impedendo il sorpasso dei partenopei in classifica. Sui propri social, il difensore commenta così la prova dei campioni d’Italia: “Continuiamo a lottare, sempre!”. Ora arriva il Liverpool in Champions League, altra sfida dalle grandi emozioni. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Danilo D’Ambrosio