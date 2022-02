Ferrara: «Inter, è un punto guadagnato! Dzeko è un signor attaccante»

L’Inter, dopo la sconfitta con il Milan, non va oltre l’1-1 con il Napoli (vedi report). Ciro Ferrara analizza la partita considerando il risultato come un punto guadagnato per i nerazzurri. Un commento anche sulle prestazioni di Dzeko e Osimhen

PESO DIVERSO – L’Inter e il Napoli non vanno oltre il pareggio al “Maradona” nel match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Ciro Ferrara analizza la partita: «Il Napoli, oltre ad aver subito il gol a freddo, lo subisce anche su una rimessa laterale. Lì secondo me c’è stato un errore di Mario Rui che si lascia sfuggire Lautaro Martinez. Per il momento particolare dell’Inter, è un punto guadagnato. Ho la sensazione, anche a vedere l’atteggiamento del corpo dei giocatori del Napoli che escono dal campo rammaricati e a testa bassa, che secondo me la considerano un’occasione persa. Si sono abbattuti fin troppo sul gol del pareggio».

ATTACCANTI A CONFRONTO – Ferrara mette poi a confronto le prestazioni di Victor Osimhen ed Edin Dzeko: «Osimhen si è procurato il rigore, ha avuto altre occasioni in cui è stato bravo Handanovic. Non valuto la prestazione dal gol o meno. A me Dzeko è piaciuto, all’ultimo minuto di gioco è andato a rincorrere l’avversario, è un signor attaccante. Gli è bastato pochissimo con Koulibaly attaccato al sedere. Io credo che al di là di tutto, Inzaghi avesse bisogno di questo tipo di reazione per capire che tipo di voglia avesse la squadra. Quindi da questo punto di vista l’Inter, che rimane la favorita, ha dato una grande dimostrazione nel secondo tempo».