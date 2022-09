Dybala torna a Roma! OK gli ultimi test medici, con l’Inter ci sarà – Sky

Dybala ci sarà per Inter-Roma. Non si sa ancora se dal 1′ o dalla panchina, ma la Joya sarà della partita. Lo afferma Gianluca Di Marzio, che riferisce come il numero 21 giallorosso, nonostante non sia sceso in campo con la maglia dell’Argentina nemmeno per un minuto, è pronto per il big match di San Siro.

PRONTO PER L’INTER – Questo riporta Gianluca Di Marzio riguardo a Paulo Dybala. Il giornalista afferma che il giocatore della Roma si è sottoposto a dei controlli medici venerdì 23 settembre, i quali hanno dato esito positivo. Nonostante gli zero minuti giocati tra Honduras e Giamaica (partita vinta per 3-0 dall’Albiceleste), le condizioni del classe ’93 non destano preoccupazioni. non desta preoccupazioni. Il numero 21 giallorosso voleva essere della partita, come affermato anche dal Ct Scaloni in conferenza (qui le sue parole), che però ha preferito non rischiarlo. Adesso Dybala è pronto a tornare in Italia e probabilmente parteciperà al match contro l‘Inter, come affermato da Gianluca di Marzio: «Mourinho e compagni non aspettano altro che riabbracciare la propria Joya, che dovrebbe tornare in Europa con un volo charter per Madrid tra la notte di mercoledì o giovedì mattina. Dopodiché la tappa successiva è raggiungere Roma per cominciare a preparare la sfida contro l’Inter, in cui lui ci sarà». Così l’esperto di Calciomercato sulle condizioni di Paulo Dybala.

Fonte: gianlucadimarzio.com