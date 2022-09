Barcellona, confermato infortunio Bellerin: out per gare contro l’Inter?

È stata confermata l’entità dell’infortunio occorso a Hector Bellerin. Xavi potrebbe perdere dover fare a meno dell’esterno nelle due gare contro l’Inter.

ENTITÀ – Il Barcellona ha confermato l’entità dell’infortunio occorso a Hector Bellerin. Quest’ultimo ha riscontrato un fastidio al soleo nel corso di un allenamento al centro sportivo della squadra blaugrana.

COMUNICATO – Ebbene, pochi minuti fa il club catalano ha pubblicato un comunicato. “I test effettuati mercoledì hanno confermato che il giocatore della prima squadra Hector Bellerin ha un infortunio al muscolo soleo nel polpaccio sinistro. Non è disponibile per la squadra e il suo recupero determinerà il suo ritorno. Bellerin, che ha avuto due presenze in questa stagione, ha provato un po’ di fastidio nel polpaccio nella sessione di allenamento di martedì“.

MATCH – Il giocatore, infortunatosi al polpaccio (un muscolo delicato per un giocatore e per il quale è necessaria prudenza), potrebbe saltare i due match di Champions League contro l’Inter, previsti martedì 4 ottobre a San Siro e mercoledì 12 ottobre al Camp Nou.

Fonte: FCBarcelona.com