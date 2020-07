Young, Roma conferma i dubbi. Inter, chi il titolare a sinistra? Tre obiettivi

L’esperienza di Young all’Inter è positiva? A guardare i numeri sì con l’ex Manchester United autore di 3 gol e altrettanti assist in 13 partite di Serie A. Alcune prestazioni dell’inglese hanno però non hanno convinto

RISERVA – L’Inter non ha avuto dubbi e ha riscattato senza esitazioni Ashley Young dal Manchester United. L’inglese ha dalla sua gli ottimi numeri e anche le prestazioni alternate però da alcune partite – come quella dell’Olimpico di ieri – che hanno lasciato più di qualche dubbio sulla sua tenuta. Young infatti ha steccato anche contro Juventus e Sassuolo, sfide poi risultate decisive nella corsa Scudetto. Da un giocatore con la sua esperienza ci si aspettava quindi qualcosina in più soprattutto negli scontri diretti (contro la Lazio è arrivato il gol). Il suo giudizio resta comunque positivo, ma in ottica 2020/2021 il suo ruolo non può essere quello da titolare.

OBIETTIVI – Non a caso l’Inter è già al lavoro per un esterno sinistro. Se a destra arriverà Hakimi, sull’altra fascia l’obiettivo numero uno è Emerson Palmieri del Chelsea con Marcos Alonso più defilato viste le richieste dei Blues (almeno 30-35 milioni, ndr). Occhio però anche a Robin Gosens dell’Atalanta con alcune voci arrivate dalla Germania nelle ultime ore. Vedremo cosa accadrà. Occhio però anche alle sorprese come Hakimi, trattativa rimasta segreta praticamente fino alla definizione.