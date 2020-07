Gosens, addio Atalanta: Inter ci pensa! Concorrenza in...

Gosens, addio Atalanta: Inter ci pensa! Concorrenza in Serie A – Kicker

Condividi questo articolo

Gosens può lasciare l’Atalanta a fine stagione. Secondo Kicker, l’esterno sinistro della Dea ha già molti club disposti a darsi battaglia. Tra questi Inter e Juventus, ma anche un club della Bundesliga

OBIETTIVO – Robin Gosens può lasciare l’Atalanta alla fine della stagione ancora in corso. A darne informazione è il quotidiano tedesco Kicker, che rivela come tra le principali pretendenti ci sia anche l’Inter. Dopo l’arrivo di Achraf Hakimi per l’esterno destro, il tecnico nerazzurro sulla sinistra vedrebbe benissimo il classe ’94 tedesco. C’è però da battere la concorrenza della Juventus, che ha già sondato il terreno con l’Atalanta e anche quella dell’Hertha Berlino. Intanto il club bergamasco fissa il prezzo: 30 milioni di euro.

Fonte: kicker.de