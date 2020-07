Inter Women, gioia Bartonova: arriva la convocazione in...

Inter Women, gioia Bartonova: arriva la convocazione in Nazionale

Arrivano buone notizie per la crescita dell’Inter Women. Eva Bartonova è stata infatti convocata dalla propria nazionale per i prossimi impegni. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro

CONVOCAZIONE – Il Commissario Tecnico della nazionale ceca ha convocato Eva Bartonova per lo stage in preparazione delle qualificazioni a Euro 2022. Il terzino nerazzurro sarà impegnata in Repubblica Ceca dal 27 al 30 luglio.

Fonte: inter.it