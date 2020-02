Viviano, niente ritorno: Inter comunica al giocatore la decisione

Condividi questo articolo

Dopo qualche giorno di riflessione, l’Inter ha comunicato a Viviano la decisione sul suo tesseramento o meno per sostituire l’infortunato Samir Handanovic. Ecco le ultime a riguardo

NIENTE TESSERAMENTO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a “Sky Sport 24” l’Inter ha comunicato a Emiliano Viviano che non sarà tesserato. Il giocatore nei giorni scorsi ha sostenuto visite mediche e test per il club nerazzurro, ma fin dall’inizio i nerazzurri sono stati chiari con lui. Oggi la decisione con Samir Handanovic che dovrebbe quindi rientrare in tempi brevi.