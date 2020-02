Lautaro Martinez, Inter-Barcellona trattano. Cifra oltre la clausola – Sky

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez lontano dall’Inter? Se in Spagna parlano già di accordo tra entourage del giocatore e Barcellona (QUI tutti i dettagli), Gianluca Di Marzio parla di trattativa tra nerazzurri e catalani

TRATTATIVA – Gianluca Di Marzio è intervenuto a “Sky Sport 24” per parlare del futuro di Lautaro Martinez. Queste le sue parole: «Il giocatore ha una clausola da 111 milioni di euro. Il Barcellona è il club più interessato, ma in maniera molto corretta sta trattando con l’Inter. Non vuole scippare il giocatore ai nerazzurri e si parla di diversi giocatori con l’argentino al centro della trattativa. Ci saranno nuovi incontri e vedremo cosa succederà con qualche giocatore del Barcellona che potrebbe finire in nerazzurro. I catalani sono disposti a pagare anche più della clausola rescissoria».