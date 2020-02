Inzaghi, zero dubbi in vista dell’Inter: la probabile...

Inzaghi, zero dubbi in vista dell’Inter: la probabile formazione Lazio – Sky

Condividi questo articolo

Domenica si giocherà Lazio-Inter. Se in casa nerazzurra Conte ha ancora un dubbio (QUI le ultime), Simone Inzaghi non ha più dubbi sull’undici che scenderà in campo all’Olimpico

SCELTE – Queste le parole di Matteo Petrucci di “Sky Sport”: «Al fianco di Immobile molto probabilmente ci sarà Caidedo. L’attaccante è in un ottimo momento di forma e fiducia, si trova benissimo con Immobile ed è stato provato in questi giorni. Correa è totalmente recuperato, ma partirà dalla panchina. La Lazio, rispetto a Parma, ritrova Radu e Milinkovic-Savic, mentre in difesa dovrebbe toccare a Luiz Felipe con Lazzari a destra nettamente in vantaggio rispetto a Marusic».

FORMAZIONE – Questa la probabile formazione della Lazio di Simone Inzaghi: Strakosha; Luiz Felice, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.