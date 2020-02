Chong-Inter, contatti continui. Tanti i club interessati: la situazione – Sky

Condividi questo articolo

Chong, ala del Manchester United, è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per giugno. L’olandese potrebbe quindi arrivare a parametro zero. Ecco le ultime sulla trattativa con gli agenti

PASSI AVANTI – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, “l’Inter va avanti per Tahith Chong. L’operazione con il giovane classe ’99 in scadenza di contratto con il Manchester United non è ancora al traguardo ma procede. L’agente sta ancora ascoltando le proposte di altri club, ma i contatti partiti a gennaio sono proseguiti in queste settimane”.

Fonte: Gianlucadimarzio.com