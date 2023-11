Struber: «Possiamo far male all’Inter! Konaté e gli infortunati…»

Vigilia di Salisburgo-Inter, sfida valevole per la quarta giornata dei gironi di UEFA Champions League. In conferenza stampa presente il tecnico Gerhard Struber che ha presentato la partita (prima di Simone Inzaghi) rispondendo alle domande dei colleghi presenti.

Come servirà per mettere in difficoltà l’Inter?

Dobbiamo giocare come sappiamo noi per mettere in difficoltà una squadra forte come l’Inter. Dobbiamo farlo con semplicità, dobbiamo essere spregiudicati perché loro sono una squadra con grande esperienza. Sarà difficile portare punti a casa, dovranno funzionare tante cose per far sì che succeda. Ma sappiamo come poter dare fastidio. Servirà non dare tempo e spazio a giocatori come Barella e Calhanoglu, che hanno grande tecnica.

Atteggiamento diverso tra campionato e coppa, come mai?

Le partite di Champions League sono sempre particolari, soprattutto per una squadra giovane come la nostra. In campo internazionale giochi in maniera diversa, spesso riesci anche a migliorare le prestazioni.

All’Inter torna a disposizione Arnautovic

Loro hanno già un grande attacco formato da Thuram e Lautaro Martinez. Sappiamo del ritorno di Arnauotovic che dà più soluzioni in attacco, capace di ricoprire più ruoli e lo ha dimostrato anche con l’Austria. L’attacco titolare è già molto pericoloso, ma non dobbiamo pensare solo all’avversario, ma anche a noi stessi, puntando al contropiede.

Qual è la situazione, invece, dei vostri infortunati?

Fernando ci ha dato segnali importanti in settimana e probabilmente tornerà tra i convocati. Solet, invece, dobbiamo valutarlo per bene. Prenderemo una decisione dopo l’allenamento di oggi.

Cosa volete ripetere rispetto la sfida di andata?

Dalla sfida di San Siro ci portiamo dietro la grande concentrazione che abbiamo avuto in diverse fasi della partita. Quella non deve mai mancare. L’Inter è una squadra di grande qualità e per questo motivo sarà nostro compito curare i dettagli. Noi non siamo una squadra che sa aspettare, il nostr obiettivo sarà quello di lasciare poco spazio all’Inter. Servirà anche il supporto di tutti i nostri tifosi presenti allo stadio. Servirà tanto coraggio, cercando di fare gol, ma allo stesso tempo essere bilanciati per non concedere troppo in difesa

Konaté un obiettivo dell’Inter per la prossima stagione, cosa ne pensa?

Non ho letto questa notizia da nessuna parte, ma non mi stupisce che i nostri giocatori piaccano a tanti top club. Ma al momento è un nostro giocatore e domani vestirà la nostra maglia. Sono molto indeciso se farlo giocare dall’inizio.