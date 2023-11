Dedic: «Inter di qualità ma si può mettere in difficoltà! Serve focus»

Alla vigilia di Salisburgo-Inter Amar Dedic interviene insieme al suo allenatore in conferenza stampa. Di seguito le domande poste al difensore della squadra austriaca.

CONFERENZA DEDIC – Questa la conferenza stampa di Amar Dedic il giorno prima di Salisburgo-Inter.

Cosa serve per fare punti contro l’Inter? Quali saranno le cose di cui si dovrà tenere conto domani dall’inizio della partita?

Sappiamo che domani l’impegno è molto difficile, come difficile è ogni partita in Champions League. Sappiamo perfettamente qual è la qualità dei giocatori e della squadra che dovremo incontrare. Ma domani dovrà funzionare assolutamente tutto affinché si possa fare il risultato. Abbiamo già visto però nella partita di San Siro che possiamo mettere in difficoltà l’Inter, quindi cercheremo di farlo anche domani.

Rispetto alle partite nella Bundesliga e nella Coppa, abbiamo l’impressione che nella Champions League riusciate ad alzare l’asticella per le vostre prestazioni. È vero? Se sì, perché?

Le partite della Champions League sono qualcosa di particolare, che dà una motivazione in più. Anche se noi giocatori non facciamo differenza fra le competizioni. Ma le partite della Champions League sono evidentemente qualcosa di particolare

Come si può contrastare i cambi di ritmo dell’Inter?

La cosa più importante è mantenere sempre alta la concentrazione. A questo livello ogni errore viene punito. Se dormi e non sei concentrato puoi prendere gol. Quindi in questo senso serve mantenere alto il focus per tutti i 90′ dal primo all’ultimo.

Ti piacerebbe giocare in Serie A o consideri altri campionati per le tue caratteristiche?

Della Roma non so assolutamente niente ma ovviamente la Serie A è un campionato molto forte e interessante per un ragazzo giovane come me ma in questo momento la mia attenzione è concentrata solamente sul Salisburgo. Questa è la cosa importante.