Sommer, una certezza tra i pali! L’Inter ha il suo nuovo leader – CdS

Sommer rappresenta per l’Inter una vera e propria certezza tra i pali. Il numero uno svizzero – spiega Corriere dello Sport – è diventato leader indiscusso di questa squadra. André Onana è già un lontano ricordo (remunerativo).

PRESENZA – André Onana è ormai solo un ricordo per l’Inter, che ha ben sostituito il suo portiere titolare. Adesso Yann Sommer, arrivato la scorsa estate, è diventato il leader indiscusso di questa Inter. Costato appena 6 milioni di euro dal Bayern Monaco, l’Inter ha rimpiazzato alla perfezione l’assenza del camerunese partito al Manchester United per 55 milioni di euro. A certificare la bontà dell’operazione, è stato il campo. L’ex portiere nerazzurro, adesso in terra britannica, sta vivendo un momento terribile, anche a causa dei tanti errori a difesa della porta dei Red Devils.

OPPOSTO – Percorso inverso invece per Yann Sommer a protezione della porta dell’Inter, spiega il Corriere dello Sport. Riscopertosi una certezza tra i pali, il portiere ex Bayern Monaco a Milano pare stia vivendo una seconda giovinezza. Attualmente sono 15 i clean sheet del portiere nerazzurro. Questo gli era già successo quasi 10 anni fa nella Bundesliga 2014/15 con la maglia del Borussia Mönchengladbach. Ad oggi in Europa nessuno ha ottenuto più clean-sheet dell’Inter (21) e nei cinque campionati principali.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia