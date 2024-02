Canovi: «Crescita Inter, merito di Inzaghi e dirigenti! Bisseck come Pavard»

L’Inter attuale vale mezzo miliardo a fronte di una spesa di soli 190 milioni. Di questo ne ha parlato Dario Canovi, noto procuratore italiano, intervistato dal collega Simone Togna su Tuttosport. Secondo lui, i meriti non sono solo di mister Simone Inzaghi.

MERITO DI TUTTI – Dario Canovi parla del valore attuale dell’Inter grazie al lavoro del mister e non solo: «Merito di Inzaghi, ma sicuramente anche di Beppe Marotta e Piero Ausilio, visto che molti calciatori sono stati presi a zero e a costi bassi. Fare calcio sembra una cosa molto semplice. Molti presidenti arrivano e dopo due giorni pensano di saper tutto. Da qui nascono alcuni clamorosi errori. La verità è che per fare calcio ci vogliono anni di esperienza e doti particolari. È un gioco, ma anche e soprattutto un business. Quando mi chiedono consigli su come intraprendere la carriera di procuratore, consiglio di studiare per diventare dirigenti. Tanti anni fa mi parlò in termini entusiastici di Pavard, come tra l’altro da poco ha fatto di Bisseck. Per me il francese è uno dei più forti difensori del mondo. L’Inter non l’ha pagato poco, ma nemmeno per quello che vale».

NELLO SPECIFICO – Dario Canovi torna a parlare dei singoli, dal tecnico ai dirigenti: «È una persona molto seria e un allenatore concreto. Una sua grande qualità è che è migliorato e continua a migliorare, questo significa intelligenza. Simone ha imparato dai suoi errori, ne ha tratto i giusti insegnamenti. Vale lo stesso per Marotta e Ausilio. Io sono sempre stato un loro ammiratore. Sono tra i dirigenti più bravi a livello internazionale. Marotta sta replicando i grandi risultati ottenuti con la Juventus. Ha grandi capacità organizzative e difficilmente commette errori, anche di immagine. È sempre la persona giusta al posto giusto. Ausilio ha sempre trovato calciatori validi. Prese Motta dal Genoa per 10 milioni, allora una cifra irrisoria per il valore di Thiago».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna