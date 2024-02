Lecce, Baschirotto non preoccupa. Banda c’è: la probabile formazione – CdS

Prosegue il lavoro del Lecce in vista della gara di domenica con l’Inter, valevole per la ventiseiesima giornata della Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, Roberto D’Aversa è tranquillo riguardo il recupero di Baschirotto. Recuperato anche Banda, ecco la probabile formazione.

CONTRO L’INTER – Scelte quasi obbligate per Roberto D’Aversa in vista della sfida casalinga contro l’Inter in programma domani alle 18. In difesa non ci saranno Pongracic e Dorgu squalificati, che saranno sostituiti da Gallo e uno tra Blin e Touba. Non preoccupano, invece, le condizioni di Baschirotto. Fermato ieri da un attacco influenzale, dovrebbe recuperare e scendere in campo addirittura da titolare. Banda ormai recuperato, giocherà titolare nel tridente con Kristovic e Almqvist. Ecco le scelte di D’Aversa secondo il quotidiano romano.

Di seguito la probabile formazione del Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Baschirotti, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Piccoli, Banda.