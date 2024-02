Ravanelli: «Inter fortissima! Ma la Juventus deve ridurre il gap»

Ravanelli, ex giocatore della Juventus, in un’intervista realizzata da Nicolò Schira su Tuttosport, ha parlato della forza della rosa dell’Inter e di come ridurre il gap con i nerazzurri dalla prossima stagione.

A CONFRONTO – Fabrizio Ravanelli ha parlato così delle due squadre: «L’Inter è fortissima: ha un organico ampio e molto ben strutturato. Cosa manca alla Juventus per essere ai suoi livelli? L’anno prossimo servirà avere una rosa profonda per competere ai massimi livelli in campionato, Champions League ed eventualmente al Mondiale per Club. Sono necessari diversi innesti alla Juve per colmare il gap con i nerazzurri. Quale futuro per Massimiliano Allegri? Sarà lui a decidere. Quest’anno ha fatto over-performare i giocatori per metà stagione, tenendo testa all’Inter che era e resta superiore. Lo dicono i numeri: Massimiliano Allegri può piacere o no sul piano del gioco, ma rimane un grande allenatore».

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira