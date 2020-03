Skriniar incoraggia Bereszynski, colpito dal coronavirus: le sue parole

Dopo il messaggio di Bartosz Bereszynski sul suo profilo ufficiale “Instagram” riguardo alla positività al Coronavirus (vedi articolo), sono stati molti i messaggi di sostegno dal mondo del calcio e non. Tra questi anche Milan Skriniar, difensore dell’Inter.

SOSTEGNO – Nonostante siano stati compagni di squadra alla Sampdoria per soltanto pochi mesi – dal gennaio 2017 al giugno dello stesso anno – tra Bartosz Bereszynski e Milan Skriniar è nata una buona amicizia. Proprio in queste ore difficili per il giocatore polacco, che ha da poco comunicato di essere risultato positivo al coronavirus, il difensore slovacco dell’Inter è stato uno dei primi ad esprimergli tutta la sua vicinanza e il suo sostegno. “Forza amico”, due semplici parole che celano in realtà un messaggio molto più forte. Un messaggio di vicinanza a cui si unisce anche la nostra redazione.