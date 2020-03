Bereszynski positivo al Coronavirus: “Siate responsabili e state a casa!”

Bartosz Bereszyński, difensore della Sampdoria, è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo lo stesso giocatore dopo quanto fatto anche dal compagno di squadra Depaoli (QUI il suo post)

RIMANETE A CASA – Questo il post di Bartosz Bereszyński sul suo account Instagram: «Sfortunatamente ho ottenuto un test positivo per COVID-19. Sto bene. Nonostante le appropriate precauzioni, non sono riuscito a evitare l’infezione da virus. Ecco perché ti sto chiedendo di essere responsabile e di rimanere a casa ogni volta che è possibile».