Serie A, svolta capienza! 75% da questo weekend. I club però aspettano?

L’Inter è pronta a scendere in campo domani alle 18 nella 26′ giornata di Serie A contro il Sassuolo. Un impegno non semplice a San Siro che comunque vedrà molti tifosi accorrere. Nella serata di ieri poi è arrivata la svolta per la capienza.

SVOLTA – Nella serata di ieri è arrivata finalmente la decisione di tornare al 75% della capienza negli stadi all’aperto. Da quando? Già da questo weekend! Dunque, per le gare di domenica (sabato impossibile dal punto di vista logistico), le squadre potrebbero già tornare ad ospitare il 25% di tifosi in più. Ma non tutti i club sono disposti a muoversi così. La Roma infatti, tramite un comunicato ufficiale uscito poco fa, ha reso noto che: «In armonia con la decisione del Governo di riportare al 75% la capienza degli stadi italiani, divenuta ufficiale solo nella tarda serata di venerdì 18 febbraio, l’AS Roma informa di volersi uniformare a partire dal prossimo impegno casalingo. Con l’obiettivo di garantire l’afflusso regolare dei propri tifosi all’Olimpico, il Club ha deciso quindi di gestire l’imminente gara interna con il Verona ancora con la capienza al 50%. A partire da Roma-Atalanta, in calendario il 5 marzo, con il ritorno al 75% tutti gli abbonati torneranno quindi regolarmente al loro posto». Una scelta che non fa una piega dati i tanti problemi che avrebbe portato l’aumento così last minute della capienza. Il ritorno al 100% invece? Il sottosegretario Costa ieri aveva detto per i playoff dell’Italia ma chissà se già prima si tornerà al massimo (vedi articolo).