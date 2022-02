Dalbert: «Scudetto? Spero vinca l’Inter! Spalletti mi ha aiutato»

Dalbert in una lunga intervista al collega Giuseppe Amisami, pubblicata oggi sul Corriere dello Sport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A e dell’Inter.

LOTTA SCUDETTO – Dalbert dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A e la prossima sfida contro il Napoli: «Lotta scudetto? Spero vinca l’Inter perché ho ancora tanti amici in nerazzurro, se vincono sono felice per loro. Scudetto anche mio? No, con loro ho fatto solo la preparazione. Con Spalletti sono sempre andato d’accordo, mi ha aiutato facendomi arrivare all’Inter».

Fonte: Corriere dello Sport – Giuseppe Amisami