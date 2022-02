Inter-Sassuolo, Inzaghi sceglierà ancora Dzeko nella coppia d’attacco?

In Inter-Sassuolo Inzaghi chi sceglierà in attacco? Dzeko nelle ultime gare è stato insostituibile, ma ora probabilmente serve un cambio.

SCELTE IN ATTACCO – Alla vigilia di Inter-Sassuolo c’è una domanda da farsi. Che coppia d’attacco sceglierà Inzaghi per la sfida con gli emiliani? Un dilemma che ruota tutto attorno a un nome ben preciso. Quello di Edin Dzeko. Il fedelissimo del tecnico. L’insostituibile.

SEMPRE IN CAMPO – Il nodo nasce proprio da questo. Dzeko ha giocato sempre da titolare dall’ultima sosta. Milan, Roma, Napoli, Liverpool. In dieci giorni. Sempre in campo, sostituito solo una volta. Un ritmo da Stakanov. Un impiego perfino eccessivo. Difficile da spiegare, anche con le qualità del numero nove e al netto dei limiti del reparto offensivo. Tanto che forse col Sassuolo è arrivato il momento di cambiare le cose.

CAMBIO DI COPPIA – Ovviamente non come punizione. Ma semplice gestione delle energie. Concetto sconosciuto a Dzeko in questo periodo. E forse il bosniaco sta anche iniziando a pagarne il conto. Con scelte offensive poco lucide. Col Sassuolo potrebbe essere il caso di far partire Sanchez. Che scalpita, come sempre. E come sempre aspetta solo di potersi sfogare in campo. Da titolare. In coppia con Lautaro.