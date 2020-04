Serie A, Governo cambia idea sul calcio? Possibile cambio su allenamenti

La Serie A spera che, da qui a lunedì, la situazione per gli allenamenti dei calciatori cambi. Secondo quanto riporta Michele Criscitiello, nel corso di “Sportitalia Mercato”, stasera c’è stata un’apertura del Governo. Questo seguirebbe le notizie a favore della ripresa del campionato circolate in giornata (vedi articolo).

CAMBIO DI DATE? – Tutto il mondo del calcio, Serie A in primis, al momento deve stare fermo almeno sino al 18 maggio. Niente allenamenti, coi calciatori che da lunedì sarebbero costretti ad andare in posti all’aperto con tutti i rischi del caso. Una scelta del Governo che ha fatto discutere per tutta la settimana, ma che ora sembra poter cambiare. Ecco cosa annuncia Michele Criscitiello in diretta su Sportitalia: «Ovviamente in attesa di conferme o di smentite, ma ci sarebbe stata in tarda serata un’apertura del Governo nei confronti di Lega Serie A, FIGC e mondo del calcio a far partire gli allenamenti individuali nei centri sportivi dei club. Sarebbe una marcia indietro importantissima, ma allo stesso tempo significa che i giocatori potrebbero tornare ad allenarsi nei centri sportivi. Quel 4-18 maggio di vacatio potrebbe essere utilizzato per rimettere in moto la macchina, e non sarebbe assolutamente una brutta notizia. Questa è la notizia che abbiamo verificato, potrebbe essere un’apertura molto importante per dialogare».