Il Portogallo fa l’inverso della Francia: il calcio riparte dopo il Coronavirus

Mentre in Francia oggi si è deciso di farla finita con la Ligue 1 (vedi articolo) il Portogallo fa tutto il contrario. Il Governo ha dato l’OK alla ripresa della Primeira Liga, ferma dall’8 marzo come quasi tutti gli altri campionati di calcio a seguito dell’emergenza Coronavirus.

LA SCELTA INVERSA – Pedro Siza Vieira, Ministro dell’Economia in Portogallo, dà il via libera alla Primeira Liga, che si è fermata lo scorso 8 marzo. Queste le sue parole: «A partire dal 4 maggio, le attività sportive individuali all’aperto sono permesse. Alla fine del mese si potrà riprendere con le competizioni professionistiche di calcio». L’ha dichiarato oggi, nella conferenza stampa a seguito della riunione nella quale è arrivato l’OK all’allentamento delle misure per contenere il Coronavirus. È una decisione contraria alla Ligue 1, che ha deciso di farla finirla con il calcio almeno per quattro mesi. La data prevista è quella del 30 maggio, dando quindi alle squadre quattro settimane piene per potersi allenare: è un qualcosa che la Serie A (e il governo italiano) possono usare come modello? In Portogallo, nella Primeira Liga, si devono giocare ancora dieci giornate della stagione regolare, con il Porto in testa a +1 sul Benfica dopo ventiquattro partite.