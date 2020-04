Vecino cuore Inter. A un operatore sanitario: “Sei tu il vero eroe!”

Vecino ha ringraziato e esaltato su Instagram un operatore sanitario che aveva esposto il suo cognome e il suo numero sulla tuta protettiva. Il centrocampista dell’Inter si dimostra sensibile alla situazione Coronavirus che stiamo vivendo: ecco le sue parole sui social

LOTTA IN PRIMA FILA – Matias Vecino ha pubblicato un bel post, sottolineando l’importanza del lavoro di un operatore sanitario. Il centrocampista dell’Inter esprime parole molto significative per chi in prima linea sta lottando per contenere e combattere il Coronavirus. Di seguito le sue dichiarazioni: “Grazie di tutto. Ma il vero eroe sei tu @jigenpower, sono quelli come te”. Lo sport passa in secondo piano in una pandemia, ma non perde il suo ruolo comunicativo e sociale.