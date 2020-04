Mirabelli: “Serie A, corretto finire sul campo. Qualcuno ci sta lavorando”

Mirabelli, ex capo degli osservatori dell’Inter nonché direttore sportivo del Milan, è intervenuto in collegamento con “Sportitalia Mercato”. Il dirigente, in relazione alla ripresa della Serie A, ritiene che si stia lavorando per trovare un accordo che permetta di tornare in campo.

CAMPIONATO POSSIBILE? – La ripresa, o meno, della Serie A ha fatto discutere per tutta la settimana il mondo del calcio e non solo. Massimiliano Mirabelli è a favore della ripresa del campionato in sicurezza: «Bisogna fare una piccola premessa, cioè ricordare che il calcio per l’Italia rappresenta, a livello economico, un fattore importante. È una delle industrie più importanti che ci sono in Italia, quindi bisogna trattarla come tale. Pare che il Governo stia arrivando piano piano a dare aperture: credo che il calcio debba riaprire. Sicuramente non potremo vedere il calcio con gli stadi pieni, però è giusto che secondo me si concludano i campionati. Sarebbe regolare che sia il campo a dare i verdetti, a differenza di quanto ha fatto la Francia: secondo me è corretto che si torni in campo, con tutte le misure sanitarie per i calciatori e chi li circonda. Io sono convinto comunque che il campionato terminerà sul campo, come qualcuno sta già lavorando».